Wanhaber / Ramazan Çetin

Rus Pazarında geçtiğimiz günlerde ikinci kez yangın çıktı. Mağduriyet yaşayan pazar esnafı, destek arayışına girdi.

Bu doğrultuda Van Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Rus Pazarı esnafları, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Bu konuda Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cengiz Aras ve Yönetim Kurulu Danışmanı İsa Şen ile görüşen Pazar esnafı, yapılacak çalışmaları istişare etti.

Pazar esnafının mağduriyetinin giderilmesi için girişimlerde bulunulacağı aktarıldı.