Dünyanın en prestijli otomobil markalarından Rolls-Royce, Türkiye pazarına ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'yi tanıtarak giriş yaptı. Bu ultra lüks otomobil, 29 milyon TL'lik fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor ve Türkiye'de büyük ilgi görüyor.

Spectre'nin Türkiye'deki satışa sunulmasının ardından sadece birkaç gün içinde 15 adet sipariş alındı ve 110'dan fazla kişi bu eşsiz otomobili satın almak için sırada bekliyor.

Spectre, Rolls-Royce'un ikonik modeli Phantom'dan daha uzun ve alçak bir tasarıma sahip. 5,4 metre uzunluğunda ve 2,1 metre genişliğinde olan bu araç, çift elektrikli motoruyla 585 beygir gücü ve 900 Nm tork üretiyor. Tek şarjla 520 kilometre menzil sunmasıyla uzun yolculuklar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Aracın iç tasarımı da dış görünümü kadar etkileyici. Standart olarak sunulan deri döşeme, panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar ile arka koltuk eğlence sistemi gibi lüks özellikler, Spectre'nin konforlu bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor. Spectre, hem göz alıcı tasarımıyla hem de üst düzey performansıyla benzersiz bir otomobil deneyimi vaat ediyor.