Ön Otopsi Raporunda Neler Yer Alıyor?

CNN Türk'te yer alan habere göre,bazı çevrelerde Rojin'in kaybolması ve ölüme dair spekülasyonları beraberinde getiriyor. Bu raporun, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na bilgi gönderileceği, sürecin daha da ayrıntılı olarak inceleneceği anlamına geliyor. Rojin'in ailesi, özellikle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor,Rojin Kabaiş'in ağabeyinin, kardeşinin sudan korktuğunu belirten "Kardeşimi öldürdüler" şeklindeki açıklamaları, sadece aile değil, aynı zamanda toplumun ciddiyetini algılamasına yardımcı oluyor. Ailelerin kaybının olumsuz duygusal etkilerini ve öfkeyi değiştirmesi bu tür açıklamalarda, cinayet vakalarının ortaya çıkışında daha fazla dikkat ve özelliklerin ayrıntıları gösteriliyor.