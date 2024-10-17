Rojin Kabaiş'in Ölümü ve Gizemli Aramalar

18 gün süren aramalar sonunda, genç kızın cesedi, en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta bir bahçede bulundu. Acı haber, Türkiye'yi derin bir yasa boğarken, Rojin’in cenazesi Diyarbakır'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından yapılan soruşturmalar ise hala devam ediyor.Rojin Kabaiş’in telefonunda yapılan incelemelerde, ölümünden önce internette dikkat çekici aramalar yaptığı belirlendi. Genç kızın "Otopsi nasıl yapılır?", "Cennete nasıl gidilir?" ve "Ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" gibi sorgularla internette zaman geçirdiği ortaya çıktı. Bu durum, olayın arka planında yatan soruları daha da derinleştirirken, aile ve kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Baba Rojin’in Acısı: "Kızım Cinayete Kurban Gitti"

Rojin’in babası, kızının intihar etmediğini ve bir cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Acılı baba, Rojin’in yurda dönmediği gece yaşanan olayları detaylandırarak, "Kızım oraya tek başına gitmezdi, birilerinin ona zarar vermiş olabileceğinden endişeliyim" dedi. Rojin’in ölümünün ardındaki gizemi çözmek için devletten yardım isteyen baba, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.