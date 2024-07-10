İlginç Gelişme: Otomobil Devinden Temmuz'a Özel İki Ayrı Kampanya Hamlesi!

Renault, Temmuz 2024'te Yepyeni Kampanyalarıyla Fırsat Yaratıyor!

Otomotiv Dünyasını Sallamaya Devam Eden Renault, Temmuz Ayına Damga Vuruyor!

Renault'tan Sıfır Araç Alacaklara Muhteşem Temmuz Kampanyaları!

Otomobil sektörünün öncü markalarından Renault, Temmuz 2024 döneminde sıfır araç alacak müşterilerine yönelik iki farklı kampanya başlattı. Bu kampanyalar, müşterilere hem kredi seçenekleri hem de nakit destekleriyle cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya: 0% Faizli Kredi İmkanları

Renault'un popüler modellerinde sunulan 0% faizli kredi fırsatları, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak. Müşteriler, Megane Sedan, Austral, Clio, Captur ve Megane E-Tech modellerinden 200.000 TL'ye kadar 12 ay vadeyle kredi kullanabilecekler.

Kampanya: Özel İndirimler ve Hediye Fırsatları

Renault ayrıca, seçili modellerinde özel indirimler ve hediye fırsatları da sunuyor. Clio E-Tech Full Hybrid 165.000 TL'ye varan indirimlerle, Megane Sedan Icon ve Captur modelleri ise ÖTV muafiyetiyle satışa sunuluyor. Online satış kanalı üzerinden yapılan alımlarda da ilk bakım hediyesi ve dosya masrafsız kredi fırsatları bulunuyor.

Renault Türkiye Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Temmuz ayında sıfır araç almak isteyenler için iki farklı kampanyamızla karşınızdayız. Hem 0% faizli kredi seçenekleri hem de özel indirim ve hediye fırsatlarıyla müşterilerimize en cazip teklifleri sunuyoruz" dedi.

Renault'un sunduğu bu muhteşem fırsatlar, Temmuz ayında yeni bir otomobile kavuşmak isteyenler için kaçırılmaması gereken fırsatlar. Detaylı bilgi ve başvuru için Renault Türkiye'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.