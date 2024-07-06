Renault, ülkemizdeki araç satışlarını canlandırmak ve otomobil tutkunlarının ilgisini çekmek için çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Megane Sedan modelinde yapılan indirimler, geniş iç mekanı, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Megane Sedan, Türkiye'de 1.182.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Başlangıç donanımında 140 beygir gücünde 1.3 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman bulunuyor. Bu kombinasyon, hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Araç, 503 litrelik geniş bagaj kapasitesiyle pratik kullanım sunarken, arka koltukları katlayarak 987 litreye kadar genişleyen bir yük alanı oluşturabiliyor.

İşte Temmuz ayı Renault Megane Sedan kampanya fiyatları:

Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.424.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.618.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.495.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.649.000 TL

Renault Megane Sedan'da bu indirim fırsatını kaçırmayın! Detaylı bilgi için bayilerimize başvurabilirsiniz.