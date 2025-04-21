Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) çeşitli organizasyonlara imza atarken, son olarak geniş katılımlı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (DAKAF) ev sahipliği yaptı.

Van YYÜ, sahip olduğu akademisyen ve öğrenci sayısıyla da dikkat çekiyor. Van YYYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin sahip olduğu akademisyen ve öğrenci sayısını paylaşırken, barındırdığı potansiyeli de ortaya koydu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Son olarak DAKAF organizasyonuna ev sahipliği yapan Van YYÜ’nün kentin bilim üssü olduğuna vurgu yapan Rektör Şevli; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana bilimin, kültürün ve yeniliğin merkezi olma misyonunu sürdürmektedir” dedi.

Gençleri en iyi şekilde yetiştirmek gibi bir gayelerinin olduğundan söz eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Rektör Şevli; “Bölgesel eşitsizlikleri kaldırmak, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hayallerine kavuşmalarını sağlamak bir görevdir, bir borçtur! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu şuurla hareket ediyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılında hedefimiz, sadece akademik bilgi değil, iş dünyasına uyum sağlayan, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı, İŞKUR Gençlik Programı gibi imkanlarıyla, öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Van YYÜ, bu milletin evlatlarını yarınlara taşıyan bir ocaktır, bir medeniyet kalesidir” vurgusu yaptı.

AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİ SAYISI

Van YYÜ, akademik personel ve öğrenci sayısıyla da dikkat çekiyor. Son rakamları paylaşan Rektör Şevli; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 fakültesi, 50 araştırma merkezi, 67 öğrenci topluluğu, yaklaşık 2 bin akademisyeni, 32 bin öğrencisi ve 150 bin mezunuyla bu kentin bilim üssüdür. Bizim için eğitim; yalnızca bilgi aktarmak değil, bireyi düşünme, sorgulama ve üretme becerileriyle donatmaktır. Yapay zekâdan nanoteknolojiye uzanan disiplinlerarası çalışmalarla ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sunuyoruz. Çünkü yarının liderleri, diplomayla değil; analitik düşünme, muhakeme ve uyum yetkinlikleriyle öne çıkacaktır” diye kaydetti.

“BÖLGENİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYAN BİR KURUM DURUMUNDAYIZ”

Van YYÜ’nün bölgenin kalkınması yönündeki rolünden söz eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “Bugün, sadece bir üniversite olarak değil, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan, toplumsal gelişimi destekleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturan bir kurum durumundayız. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan bağlılığımız, dünya çapındaki çevre dostu projelerimiz ve akreditasyon süreçlerimizle bu hedefleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Ayrıca 2021 yılında Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında düzenlenen Van Gölü Sempozyumu’nda Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne tam entegrasyon sağlayarak, bu doğrultuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.