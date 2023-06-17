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Bir süre öğrencilerle sohbet eden Rektör Şevli; “Mezuniyetinizi tebrik eder, başarılarınızın daim olmasını dilerim. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Bu güzel sergide emeği geçen öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin sanatçı ruhunun daima canlı kalması en büyük temennimizdir.” dedi.





Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri ile Senato Üyelerinin ve Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin de katıldığı sergi, mezuniyet pastası kesilmesinin ardından öğrencilerin mezuniyet eğlencesi ile son buldu.