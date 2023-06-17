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Konser, Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serap Yükrük şefliğinde Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleşti.





Konserden elde edilen gelir, Hematoloji servisinde tedavi gören çocukların yararına kullanılmak üzere Üniversite hastanesi personeline teslim edildi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van ili ve çevresine hizmet eden Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin, çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılamakta olduğunu; alınan bu tür bağışlarla da hastaların, çocukların ihtiyaçlarını geniş ölçekte karşılamaya yardımcı olunduğunu vurguladı.





Cengiz Andiç Kültür Merkezi Fuaye alanında, hematoloji servisinde tedavi gören çocukların ebru çalışmaları da Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Seyhan Mercan KALAYCI yönetiminde sergilendi. Bu kapsamda takvime dönüştürülmesi planlanan Ebru Sanatı resim sergisi, çocukların yararına satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.





Bu anlamlı konser için Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden’e ve Koro Şefi Prof. Dr. Serap Yükrük’e Hematoloji servisinde tedavi gören hastalar tarafından çiçek takdim edildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konser ile ilgili düşüncelerini; “Üniversitemizin sağlığa açılan penceresi olan Dursun Odabaş Tıp Merkezimize, koro şefi Prof. Dr. Serap Yükrük hocamıza ve koroda yer alan akademik ve idari personelimize emekleri için çok teşekkür ediyorum.

Tedavi gören tüm çocuklarımızın, hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarımı en büyük temennimizdir. Bizler de bu süreçte elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız. Konserimize ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleriyle ifade etti.

Konsere, J. Asayiş Kolordu Komutanı Tümg. Aykut Tanrıverdi ve Eşi, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Eşi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Cahit Tekin, Jandarma Kolordu Komutanlığı Havacılık Şube Müdürü Albay Hayati Türker ile çok sayıda akademik-idari personel ve vatandaşlar katıldı.