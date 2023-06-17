Genç Parti Kurucu Cem Uzan, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Mesajını Twitter hesabından paylaşan Uzan, "Aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" ifadelerini kullandı.

İLK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Ensonhaber'in yayınına katılan Cem Uzan, "Merkez sağda çıkacak bir ismin Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenerek çıkabileceği ihtimal hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A DESTEK OLMASI LAZIM"

Uzan, "Bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Ben şahsen artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlerle her zaman fikrimi paylaşırım, her zaman destek olurum" dedi.

"Türkiye'nin önünde 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır" diyen Uzan, "Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir, Türkiye için destek olunması gerekir" derken yeni anayasa için de destek verilmesi gerektiğini söyledi.

''İŞ HAYATINA GERİ DÖNÜYORUM''

Malvarlığına el konulması nedeniyle süren davaları kazanacağına inandığını dile getiren Cem Uzan, "Ben artık siyaset şapkasını çıkardım, bıraktım, sade bir vatandaş olarak fikrimi soranlarla paylaşırım. Genç Parti de kendi yolunda gidecektir. Oradaki arkadaşlar da Genç Parti'yi doğru gördükleri şekilde ayakta tutacaklardır. Ben iş hayatına geri dönüyorum.

Yurt dışında işlerim var. Bir de uğradığım haksızlıkların, mağduriyetimin giderilmesi için açmış olduğum davalar var, onlarla uğraşıyorum. Yeni işlerim, yeni projelerim var. Davaları da kazanacağıma, haklarımı alacağıma inanıyorum. Bir gün iade-i itibar olduğu zaman Türkiye'ye dönerim ama siyaset benden bu kadar, paydos" ifadesini kulandı.

kaynaksüperhaber