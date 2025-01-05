Kaza, saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Ercel yönetimindeki 01 FR 377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Erkan Ercel'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan Ahmet Mendeş (42) ile Deniz Gül (39) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikenin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA