Ramazan Bingöl Kimdir? Ramazan Bingöl Nereli, Kaç Yaşında?

Şefin Özel Konuğu: Ramazan Bingöl

TRT Belgesel kanalında yayımlanan "Şefin Özel Konuğu" programıyla tanınan Ramazan Bingöl, güler yüzü ve sevecen tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki, Ramazan Bingöl kimdir? Hangi kökenden geliyor ve kaç yaşındadır?

Ramazan Bingöl'ün Doğumu ve Eğitimi

1967 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Bingöl, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etmektedir.

İş Hayatında Ramazan Bingöl

İş hayatına aile şirketinde başlayan Bingöl, burada 20 yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında kendi ismiyle markalaşma yoluna gitmiştir. RB Grup bünyesinde, özellikle gıda sektöründe önemli bir bilinirlik kazanmış ve yüzlerce çalışanı olan bir grup oluşturmuştur.

Sivil Toplum Çalışmaları ve TÜRES

Ramazan Bingöl, TÜRES (Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) kurucusu ve genel başkanıdır. Bu dernek, yeme içme, restorancılık, gıda ve turizm alanlarında Türkiye'de ve yurtdışında önemli temsilciliklere sahiptir.

Diğer Sivil Toplum Görevleri

Bingöl, MÜSİAD yönetim kurulu asil üyesi olmasının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. Türk Mutfak Vakfı Başkanlığı, İstanbul Esenler İl Genel Meclis Üyeliği, Mega Center Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok pozisyonda bulunmuştur.

Aktif Görevleri

Halen MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Şurası Gastronomi Komisyonu Üyeliği gibi görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca, İTO Lokanta ve Kafeleri Temsilen Meclis Üyeliği ve TOBB Gıda Meclisinde Restoran-Lokantacıları Temsilen Meclis Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

Yazarlık ve Yayınları

Bingöl, "Restoran İşletmeciliği - Restoranlar ve Lokantalar Nasıl Yönetilir?" ve "Restoran İşletmeciliğinde İşçi İşveren İlişkileri" adlı kitapları kaleme almıştır. Ayrıca, "Ramazan Bingöl Mutfağından Tarifler" kitabı ile işletmesinde sunduğu tarifleri paylaşmıştır. Star, Yeni Şafak, Akşam Gazetelerinde köşe yazıları yazmış ve Skylife ile Anadolu Jet Dergilerinin gastronomi sayfalarında yazarlık yapmıştır.

Özel Hayatı

İngilizce ve Arapça bilen Ramazan Bingöl, evli ve 4 çocuk babasıdır. Hayatını Türk mutfağını ve kültürünü sonraki nesillere aktarmaya adamıştır.