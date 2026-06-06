Tartışma yaratan 'Kürt kadın fıkrası'...

İzmir'de hizmete giren bir hastanenin açılış programına katılan Rahmi Koç, törenin ardından hastanenin hasta odaları ve muayene bölümlerini gezdi.

KOÇ'UN FIKRASI TEPKİ ÇEKTİ

Ziyaret sırasında beraberindeki davetlilere bir fıkra anlatan Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. Sonra 'Hanımefendi, perdenin arkasına geçip soyunun, giyinin' demiş. Kadın da 'Doktor Bey, önce sen soyun' diye cevap vermiş." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, Koç'un sözlerine tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Paylaşımlarda, anlatılan fıkranın Kürt kadınlarını hedef aldığı ve aşağıladığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Tepkilerin büyümesi üzerine "#RahmiKoçÖzürDile" etiketi, sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, kadınları ya da herhangi bir etnik kimliği hedef alan söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı.

Tepki gösteren kullanıcılar, Rahmi Koç'un açıklama yaparak özür dilemesi gerektiğini savundu.

RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Rahmi Koç ise kısa bir açıklama yaparak özür diledi ve üzüntüsünü dile getirdi.

Rahmi Koç'un açıklaması şöyle:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla."