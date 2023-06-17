WanHaber / Ramazan Çetin

Van'da 'Protokol Ahmet' lakabıyla tanınan Ahmet Koçak, yeni göreve başlayan bakanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki’yi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar'ı, İçişleri Bakanlığına atanan Ali Yerlikaya’yı, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan İbrahim Yumaklı’yı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Vedat Işıkhan’ı ziyaret eden Ahmet Koçak, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Herhangi bir vasfı veya ünvanı bulunmadığı halde Van Heyeti arasında yer alan Koçak'ın diğer bakanlara da ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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