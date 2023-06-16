Bir yıl ders çalışmanın ardından Türkiye’deki milyonlarca öğrenci YKS sınavına girecek.

17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavda 3 milyondan fazla öğrenci ter dökecek.

Yarın düzenlenecek sınav öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan anlamlı bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılar diledi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

"Sınavınız şimdiden hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili genç kardeşlerim...

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun.