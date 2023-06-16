Kentteki besicilerin büyük emeklerle yetiştirdiği hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol ediliyor.

Hayvanlar, onay verildikten sonra canlı hayvan nakil araçlarına yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyükşehirlere götürülüyor.

Besicilerden Ensari Coşkun, hayvanları yaylalarda ve bir süre ahırda beslediklerini söyledi.

Emek vererek yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkardıklarını belirten Coşkun, büyükbaş hayvanların 90-150 bin liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Besici Ozan Demir de kurbanlıkları pazara getirmeye başladıklarını belirterek, "Koçlarımız 8-12, koyunlarımız ise 4-6 bin liradan alıcı buluyor. Bu sene küçükbaş hayvanlara talep daha fazla. Buranın yaylaları verimli olduğu için hayvanların eti lezzetli oluyor. O nedenle daha çok tercih ediliyor." dedi.

Mehmet Şirin Oflaz ise kentteki hayvanlara talebin fazla olduğunu, 3 tır dolusu kurbanlığı Adana ve başka şehirlere göndereceklerini ifade etti.

Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ferhat Baran, bayram öncesi kentten farklı illere hayvan sevkiyatı yapıldığını dile getirerek, "Hayvanlar özellikle İstanbul, İzmir, Rize ve Antalya'ya gönderiliyor. Hayvanlar yüklenmeden önce yaptığımız kontroller var. Hayvanların küpelerinin kontrolünü yapıyoruz. Buradan çıkarken sağlıklı bir şekilde çıkmasına özen gösteriyoruz." diye konuştu.AA