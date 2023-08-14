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Wanhaber / Fatma Öztürk

Van TSO tarafından ‘Şehir Sohbetleri’ adı altında söyleşi programlarının startı verildi. Programın başlangıcında konuk olarak Prof. Dr. Hüseyin Çelik davet edildi.

VANTSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda gerçekleşen programa, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis ve Oda Organ Üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘Şehir Sohbetleri’nin ilk konuğu olan Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Eski Milli Eğitim Bakanı, 21 – 22 – 23. Dönem Van Milletvekili, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Çelik, dinleyicilere hitap etti.

Prof. Dr. Çelik, söyleşisinde eğitim, ulaştırma, dış ticaret, turizm konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birliktelik ve dayanışmanın önemine de değindi.

Söyleşide zaman zaman sorulan sorulara da yanıt veren Çelik, programın düzenlenmesinden ötürü VANTSO yönetimine teşekkür etti.

VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, programa katılımından dolayı Prof. Dr. Hüseyin Çelik’e teşekkürlerini iletti.

Programın sonunda ise, Prof. Dr. Çelik’e plaket sunumu yapıldı.