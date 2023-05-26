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TFF 2. Lig'de oynanan Play-Off 1. Tur müsabakaları sonucunda 2. Tur eşleşmeleri ve müsabaka programı belli oldu.

Uzun lig maratonunun ardından play-off’lara adım atan Bitexen Van Spor FK, burada umduğunu bulamadı.

İlk maçta 1461 Trabzon FK ile deplasmanda karşılaşan ve iyi bir mücadele ortaya koyan Van Spor FK, penaltı atışları sonrası play-off’lara veda eden taraf oldu.

Bu sezon penaltı atışlarından yana yüzü gülmeyen Van Spor FK, kritik play-off ilk turunda da iki penaltı atışından faydalanamayınca erken havlu atmış oldu.

Van Spor FK, 1. Lig hayalini bu sezon noktalarken, play-off’ta ikinci tura çıkan takımlar bu hayalini gerçekleştirmek için mücadeleye devam edecekler.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta play-off ikinci turuna çıkan takımlar belli oldu.

Beyaz Grup’ta, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’i 1–0’lık skorla geçmeyi başaran Anagold 24Erzincanspor ile konuk ettiği Ankaraspor’u 4 – 2 mağlup eden Esenler Erokspor Play-Off’ta 2. Tura yükseldi ve bu turda bir birlerine rakip oldu.

Kırmızı Grup’ta ise Bitexen Van Spor FK’yi penaltı atışları sonrası mağlup eden 1461 Trabzon FK ile Ankara Demirspor’u yine penaltı atışları sonrası geçen İskenderunspor A.Ş. bir üst tura yükselerek, bir birleri ile eşleşti.

MÜSABAKALAR ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Play-off 2. Turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Buna göre ilk maçlar 30 Mayıs 2023 Salı günü oynanacak.

Beyaz Grupta Anagold 24Erzincanspor, kendi sahasında Esenler Erokspor’u ağırlayacak. Bu maç saat 20.00’de oynanacak.

Kırmızı Grupta ise ilk maçta 1461 Trabzon FK, kendi sahasında İskenderunspor A.Ş.’yi konuk edecek. Müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

RÖVANŞLAR 3 HAZİRAN’DA

Play-Off 2. Turunda rövanş maçları ise 3 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.

Müsabakalar sonucunda tur atlayan takımlar Play-Off yolculuklarına 3. Turda devam edecek.

Haber: Umut Tarhan