Benzin fiyatı ile ilgili son dakika olarak geçilen zam haberlerinden sonra güncel fiyatlar araç sahipleri tarafından merak ediliyor.

BENZİN FİYATINA 1 ZAM DAHA!

Benzin fiyatına 26 Mayıs 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak benzinde bugün için 75 kuruş olarak beklenen fiyat artışı, dün akşam saatlerinde iptal edilmişti.

Yeni gelen bilgilere göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 43 kuruş artış bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Bu tarihte motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

MYNET