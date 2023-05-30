Wanhaber

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Van Spor FK’nin, iyi mücadele ettiği ve penaltı atışları sonrası elendiği pay-off’larda 2. Tura yükselen takımlar bugün karşı karşıya gelecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonucunda 3. Tura çıkacak takımlar belli olacak.

VAN SPOR ELENMİŞTİ

Play-off 1. Turunda Van Spor FK, deplasmanda 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelmişti. Normal süresi 1 – 1 eşitlikle tamamlanan maçta uzatmalarda gol olmamış ve penaltılara gidilmişti. Penaltı atışları sonucu Van Spor FK sahadan 6 – 5 mağlubiyetle ayrılarak play-off’a 1. Turda veda etmişti.

2. TUR HEYECANI BUGÜN

2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta play-off 2. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla yaşanacak.

1. turda Van Spor FK’yi mağlup eden 1461 Trabzon FK, kendi sahasında İskenderunspor A.Ş.’yi konuk edecek.

İskenderunspor da ilk maçta penaltı atışları sonucu Ankara Demirspor’u 6 – 4 mağlup etmişti. 1461 Trabzon FK ile İskenderunspor A.Ş. arasındaki maç saat 15.30’da başlayacak ve Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak.

Bu maçın rövanşı 3 Haziran 2023’te İstanbul Pendik Stadı’nda olacak ve müsabaka saat 17.00’de başlayacak.

Günün bir diğer maçında ise Anagold 24 Erzincanspor ile Esenler Erokspor, Erzincan 13 Şubat Stadı’nda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Bu maçın rövanşı 3 Haziran 2023 günü saat 20.00’de Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.

Play-off 1. Turunda Anagold 24 Erzincanspor deplasmanda Amedspor’u 1 – 0 mağlup ederken, Esenler Erokspor ise kendi sahasında Ankaraspor’u 4 – 2’lik skorla geçmişti.

Çift maç eleme usulü oynanacak maçlar sonucunda tur atlayan takımlar 3. Tura yükselecek.

Umut Tarhan