WanHaber – Özel

15 yıl önce kendi imkanları ile evinde organik sirke üretimi yapan girişimci Eyüp Kaya, açtığı e-ticaret sitesi üzerinden şimdi siparişlere yetişemiyor.

Organik sirke üretimi için, Van’ın organik elmasından, doğal çiçeklerinden ve doğal ballarından faydalanan Kaya, ürettiği sirkeyi satın alanların bir daha aldığını söylüyor.

Sirke yapımı için organik malzemeleri tedarik ettikten sonra, kazanların içinde 1 ay sabah akşam karıştırarak mayalanmasını sağladığını aktaran girişimci Kaya, maya işleminden sonra şişelere doldurduğu sirkeyi, e-ticaret üzerinden müşterileri ile buluşturuyor.

Genç girişimci 3 yıl önce organik sirke üretim yerini büyüterek, Van Edremit’te bulunan İş Geliştirme Merkezi’ne (İŞGEM) geçti. Ürettiği organik sirkeleri e-ticaret sitesi üzerinden Türkiye’nin tüm illerine gönderdiğini söyleyen Kaya, Avrupa’dan da talep aldığını ancak üretim yetersizliğinden dolayı şuanda buna cevap veremediğini ifade etti.

İŞİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYOR

Siparişlere yetişemediği için, ilerleyen zamanlarda işini ve kapasitesini büyüterek talebe karşılık vermek istediğini dile getiren Balkaya, “Şimdilerde işimizi Van İş Geliştirme Merkezi’nde yürütüyoruz. İnşallah kısmet olursa ilerleyen zamanlarda işimizi biraz daha büyütmek istiyoruz. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kendi web sitemizin yanı sıra büyük alış-veriş siteleri üzerinden de çokça istek alıyoruz. Ancak üretim kapasitemiz yetersiz olduğu için onlara veremiyoruz. İlerleyen zamanlarda üretim kapasitemizi arttırırsak, inşallah söz ettiğim büyük alış-veriş sitelerinden gelen siparişlere de karşılık vereceğiz” diye konuştu.

“BÜTÜN İLLERİMİZE GÖNDERİYORUZ”

Ülkemizin birçok ilinden talep aldığını söyleyen Balkaya, “Özellikle İzmir, Antalya, Mersin, Ankara ve İstanbul’dan çok talep alıyoruz. Türkiye’nin bütün illerine organik sirkemizi gönderiyoruz. Avrupa’dan da çok talep olmasına rağmen, üretim kapasitemizin yetersizliğinden dolayı gönderemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÜRÜNLERDEN HİÇ ŞİKÂYET ALMADIK”

Ürettiği çeşitli organik sirkelerden daha önce hiç şikâyet almadığını belirten Balkaya, “Tüm ürünlerimiz organik olduğu için neredeyse hiç şikâyet almadık. Çoğu müşterimiz, ‘sizin doğal ürünlerinizden kullanıp da çok fayda gördük’ diyor. Gerçekten de öyle, çok faydası var” diye kaydetti.

“VANLILARIN ÜRÜNLERİMİZDEN HABERİ YOK”

Ürettiği organik sirkelerden Vanlıların yeterince haberdar olmadığını vurgulayan Balkaya, “Bu ürünleri Van’da çoğu kişi bilmiyor. Müşteri gelip buradan bir ürün almıyor. Herkes internet üzerinden satın alıyor. Van ve çoğu çevre illerde ki müşterimiz bu üretimin Van’da yapıldığını öğrendikleri zaman güzel tepkiler veriyor” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik