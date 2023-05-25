Wanhaber - Özel

Bir sezonun emeğinin karşılığını almak isteyen Van Spor FK, play-off ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı 1461 Trabzon FK’yi mağlup etme arzusunda.

Taraftarlar, yönetim, tüm camia bu maça kilitlenirken, takımın 2. tura yükselmesi durumunda başarı priminin Van Spor FK 2. Başkanı Veysel Ürüm tarafından karşılanacağı açıklandı.

Ürüm, yaptığı paylaşımda; “Mesele Van ve Van Spor ise bizim gövdemiz taşın altındadır. Oynayacağımız Play-off maçında, bu güne kadar olduğu gibi maddi manevi her konuda takımımızı destekleyeceğiz. Bu vesile ile bütün camiaya başarılar diler, şimdiden tebrik ederim” ifadelerine yer verdi.

Van Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, deplasmanda konaklama masraflarının da Asbaşkan Erol Temel tarafından karşılandığı belirtilirken, kulüp genel sekreteri Gökhan Hanoğlu tarafından da kulübe 200 bin TL bağış yapıldığı aktarıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, destekte bulunan Veysel Ürüm, Erol Temel ve Gökhan Hanoğlu’na teşekkür edildi.

Haber: Uğur Mengeş