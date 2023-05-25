20 Mayıs'ta başlayan, Avrupa'daki temsilciliklerdeki oy verme işlemleri sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu, 24 Mayıs saat 20.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 856 milyon 968 olduğunu açıkladı.

İLK TURU GEÇTİ

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti.

YSK’nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmış, bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı da yüzde 4,33 olmuştu.

Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.

GÜMRÜKLERDE OY VERME NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Oy kullanma işleminin 24 Mayıs'a kadar sürdüğü ülkelerde sandıkların kapanmasıyla seçim süreci tamamlandı. Seçime, Avrupa'daki vatandaşların ilgisi büyük oldu. Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da sandıklar kapandı.

Oy kullanma işlemi 28 Mayıs akşam 17.00'ye kadar gümrük kapılarında devam edecek.

Oylar Türkiye'ye doğru yola çıkacak. 28 Mayıs günü sandıklar kapandıktan sonra sayım başlayacak.

Süperhaber