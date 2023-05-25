Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig’de heyecanla beklenen play-offlarda 1. tur maçları bugün oynanacak.

Takımlar, 2. tura yükselmek için mücadele edecek.

Play-off 1. tur maçında Bitexen Van Spor FK, deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakada kazanan taraf 2. tura yükselecek.

SÜPER LİG HAKEMİ YÖNETECEK

Bugün saat 15.30’da Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak olan 1461 Trabzon FK - Bitexen Van Spor FK maçını süper lig tecrübesi olan Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcı yapacak. Müsabakada Ömer Faruk Turtay da 4. hakem olarak görev alacak.

DİĞER MAÇLAR

Play-off ilk turunda bugün İskenderunspor A.Ş. kendi sahasında Ankara Demirspor’u konuk edecek. Bu maç saat 17.00’de başlayacak.

Beyaz gruptan play-off’a kalan Esenler Erokspor, Ankaraspor ile, Amed Sportif Faaliyetler ise Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da bugün saat 20.00’de başlayacak.

Mehmet Salih Giyci