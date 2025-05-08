Nesine 2. Lig’de Play-Off’lara kalan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün deplasmanda İzmir ekibi Menemen Futbol Kulübü karşısında Play-Off’taki ilk sınavına çıkacak.

Zorlu geçen lig sezonunda temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, puan sıralamasında ligi 5. tamamladı. Menemen Futbol Kulübü ise ligi 4. sırada bitirince Play-Off 1. Turunda bir birlerine rakip oldu.

Zorlu geçmesi beklenen Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda galibiyet alarak 2. Tura yükselmek istiyor.

VANSPOR’A MADDİ VE MANEVİ DESTEK AKIMI BAŞLATILDI

Bugün oynanacak olan 1. Tur karşılaşması öncesi temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’ye maddi ve manevi destek mesajları yağdı. Sanatçı, siyasetçi, iş insanı ve spor camiasından çok sayıda kişi Vanspor’a moral vermek için akım başlatarak destek ve maça davet paylaşımları yaptı.

Takımının son antrenmanında ise takıma gönül vermiş taraftarlar şehir stadındaki idmanı izleyip meşaleler yakarak takıma moral desteğinde bulundu.

Van ekibi, 2024-2025 lig sezonunda Kırmızı Grupta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet ile toplamda 62 puan alarak play-offa kaldı.

BU SEZONKİ MAÇLARDA TAKIMLARIN BİRBİRLERİNE ÜSTÜNLÜĞÜ YOK

Artı Değer Van Spor FK, bu yıl kendi grubunda yer alan Menemen Futbol Kulübü ile 2 kez karşı karşıya geldi. İki karşılaşmada da galibiyet çıkmadı. İlki İzmir’de oynanan karşılaşma 1-1 biterken, Van’da oynanan 2. karşılaşma ise 2-2’lik skorla tamamlanmıştı.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bugün saat 20.00’da oynanacak olan Nesine 2. Lig play-off 1. Tur karşılaşması Menemen İlçe Stadında oynanacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, 2. Tur’a yükselmek için ter dökecek.

Vanlıların heyecanla beklediği karşılaşma HT Spor TV’den naklen yayınlanacak.