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TFF 2. Lig’de Play-Off heyecanı 3. Tur maçları ile devam edecek. Van Spor’un 1. Turdan veda ettiği Play-Off’lar’da 3. Tur ilk maçları oynanacak.

Play-Off 3. Tur ilk maçında bugün İstanbul Pendik Stadı’nda İskenderunspor A.Ş. ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek.

Müsabakanın başlama saati 17.00. İskenderunspor A.Ş. ilk turda Ankara Demirspor’u, 2. Turda ise 1461 Trabzon FK’yi eleyerek 3. Tura çıkarken, Bucaspor 1928 ise ligi 2. Sırada tamamladığı için play-off’lara 3. Turdan başlıyor olacak.

Play-Off 3. Turunda bir diğer karşılaşma ise Anagold 24Erzincanspor ile Şanlıurfaspor arasında, Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanacak. Bu maç saat 20.00’de başlayacak.

Anagold 24Erzincanspor 1. Turda Amed Sportif Faaliyetler’i, 2. Turda ise Esenler Erokspor’u saf dışı bırakmayı başararak 3. Tura yükselirken, rakibi Şanlıurfaspor ise ligi 2. Sırada tamamladığı için play-off’lara 3. Turdan merhaba diyor..

TFF 2. Lig 3. Turunda bugün oynanacak olan maçların rövanşları 11 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.

Mehmet Salih Giyci