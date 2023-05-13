Vanspor'un grubunda mücadele eden, hakaret, tehdit, kural dışı hareket, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Kocaelispor ve Sarıyer çeşitli cezalar aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 64 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, Vanspor'un da yer aldığı TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden 4 takıma çeşitli cezalar verdi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Fethiyespor Kulübü kaleci antrenörü Fevzi Tuncay'ın, 07.05.2023 tarihinde oynanan Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sarıyer Kulübü sporcusu Doğan Ateş'in, 07.05.2023 tarihinde oynanan İskenderunspor A.Ş.-Sarıyer TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kocaelispor Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında,

taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama ve 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, GMG Kastamonuspor Kulübü sporcusu Ahmet Furkan Özcan'ın, 07.05.2023 tarihinde oynanan GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi