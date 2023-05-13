07 şubat 1983 yılında Van ilinde doğdu.
İlk,orta, lise ve Üniversite öğrenimini Van'da okudu.
2012 yılında Yüzüncüyıl Üniversitesi (Endüstüriyel Elektronik bölümü) yüksekokulundan mezun oldu.
Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü de okudu.
2015 Yılında CHP'den aktif siyaset yaptı ve Van İl olağan kongresinde il başkan yardımcılığına seçildi.
27. dönem CHP Van milletvekili adayı oldu.
Akabinde Muharrem İnce ile birlikte CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ne geçti.
Memleket Partisi'nin kurucu Van İl Başkanıdır.
Aynı zamanda 28. Dönem Memleket Partisi Van 1. Sıra milletvekili adayıdır.