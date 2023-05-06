Ligin 35. Haftasında deplasmanda oynanan Sarıyer mücadelesi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Vanspor Futbol Kulübü, 4 bin TL para cezası aldı. Vanspor ile birlikte PFDK'ya sevk edilen, lider Kocaelispor da 42 bin TL para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bitexen Vanspor FK 'nın, 30.04.2023 tarihinde oynanan Sarıyer-Bitexen Vanspor FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Vanspor ile birlikte PFDK'ya sevk edilen lider Kocaelispor'la ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelispor Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" denildi.

Van Bölge Gazetesi