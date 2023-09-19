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Dün 94,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün 95 doların üzerini görmesinin ardından 94,91 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,24 dolardan alıcı buldu.

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Petrol fiyatları, yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın uzun süreli üretim kesintilerinin arz talep dengesindeki açıklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, dün OPEC+ ülkelerinin kesinti kararını savunarak, uluslararası enerji piyasalarında oynaklığı sınırlamak için hafif düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bakan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebe yönelik endişelerin ve küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında yol haritasına ilişkin belirsizliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel arz endişesini destekleyici bir diğer veri dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) geldi. EIA, ABD'nin kaya petrolü üretiminin yüksek olduğu bölgelerde üretimin Ekim’de günde 9,4 milyon varille Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

CITI’DEN PETROL FİYATLARI TAHMİNİ

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Citi Research yayınladığı raporda, 2023 yılı son çeyreği ve 2024 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminlerini açıkladı. Brent petrolü için ortalama fiyat tahminini yılın dördüncü çeyreği için 84 dolar olarak belirleyen Citi, yıl sonunda ortalama fiyat beklentisini de 78-82 dolar/varil aralığında belirledi.

Citi ayrıca 2024 yılında petrol fiyatının 70 dolar/varile kadar hareket etmesini beklediklerini belirtti.

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