Kart kullanımının giderek arttığı bir dönemde pazarlarda sadece nakit paranın geçerli olması uygulamada güçlüklere neden oluyordu.

YÜZBİNLERCE PAZARCIYI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı.

15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olacak.

Bu yeni uygulama, hem alışveriş yapanlar hem de esnaf için kolaylık sunacak.

VATANDAŞA DA PAZARCIYA DA KOLAYLIK

Vatandaşlar, alışverişlerini daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabilecek. Böylece pazarcı için para üstü verme sorunu da tarih olacak.

PAZARLARDA KARTLI ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KOMİSYONLARA AYAR GETİRİLDİ

Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.