Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar, pancar toplamaya başladı. Yüksek rakımlı dağlara tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları otları birbirinden lezzetli yememekler yaparak tüketiyorlar.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yaylalarında giden Ali Yalçın, ilkbahar aylarında yetişen pancarları toplamaya geldiğini belirtti. Topladıkları bu ürünleri evlerine götürerek ayıkladıklarını ifade eden Yalçın, “Daha sonra bazılarını kurutup kışın için hazır hale getiriyoruz. Pancar toplamak birçok vatandaş için ise geçim kaynağı oldu.

Şemdinli’de yaşayan vatandaşlar, yüksek rakımlı dağlara tırmanarak gün boyu pancarları topluyor. Kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar yorucu bir yolculuktan sonra topladıkları pancarları afiyetle tüketiyor” dedi.İHA