CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın acı günü...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Hüseyin Ağbaba'yı kaybeden Veli Ağbaba'ya taziye için Malatya'ya geldi.
Özel'e Genel Başkan yardımcıları Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyet eşlik etti.
CENAZEYE KATILACAK
Özel, Zaviye Mahallesi’nde abisi Hür Ağbaba ile taziyeleri kabul eden Veli Ağbaba'ya başsağlığı diledi. Özel, yarın Şehir Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.
Kaynak: DHA