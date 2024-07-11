1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın video mesajının son kısmının kesilmesi üzerine duruma sert tepki gösterdi. Anma törenine Özel ile birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş da katıldı.

ERDOĞAN'IN MESAJININ KESİLMESİNE ÖZEL'DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesajının yarıda kesilmesine yönelik tepkisini dile getiren Özgür Özel, bu konuda kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Anma töreninde her ülkeden bir temsilci konuştu. Sayın Erdoğan'ın video mesajı yayınlanırken tam Filistin'e değindiği sırada kesildi. Güvenlik amirimize durumu ilettik, ancak yetkililer hemen gelmedi. Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını, yeniden yayınlatılması gerektiğini söyledim. Bu mesaj hepimiz adına yayınlanmış bir mesajdır."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJI YARIDA KESİLİNCE..."

Özel, yetkililerden aldıkları bilginin tatmin edici olduğunu belirterek, "Bize, yalnızca bir dakikası kaldığını ve sadece kablo temassızlığı nedeniyle salonda kesildiğini söylediler. İletişim Başkanlığı'ndan yetkililer de bunu doğruladı. Canlı yayın olduğu için başa dönemeyeceklerini belirttiler. Kötü niyet olmadığına ikna olduk. Ancak, diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşurken bizim cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesildiği için tepki gösterdik. Kötü bir niyet olmadığına ikna olduk," dedi.

FİLİSTİN VURGUSU

Potoçari Anma Merkezi'ni ziyaret eden Özgür Özel, Şeref Defterini imzalayarak, "Soykırımın 29'uncu yılında, CHP Genel Başkanı olarak bu büyük acıyı unutmamak, adalet arayışını sürdürmek üzere buradayım. Heyetimizle birlikte insanlık tarihinin en acı ve en utanç verici katliamlarından biri olan Srebrenitsa Katliamı'nı bir kez daha lanetliyoruz. Sorumluluk tüm uluslararası toplumundur. O günkü hataların bugün Filistin'de tekrarlandığını hatırlayalım," ifadelerini kullandı.