CHP'de erken seçim hazırlıkları devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koysa da CHP Lideri Özgür Özel, partideki programlarını bu çerçevede planlıyor.

Son olarak Özel, olası bir seçim için CHP'nin oy oranının düşük seviyede kaldığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu'ya ziyaret gerçekleştirecek.

AYIN SON HAFTASINDA

Ziyaret programını 23-27 Ekim tarihleri arasında planlayan CHP Lideri Özel, sırasıyla Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret edecek.

Partiden kalabalık bir heyetle bu illere gidecek olan Özel, turu sırasında bölgelerdeki kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

AHMET TÜRK'TEN RANDEVU TALEBİ

CHP Lideri Özel'in, programında en dikkat çekici ziyaret ise DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile oldu.

DEM Parti'nin kararlarında ağırlığı bulunan Ahmet Türk, CHP Lideri'nin bu ziyaret talebine olumlu geri dönüş verdi.