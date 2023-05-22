CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Zafer Parti lideri Özdağ, bugün akşam saatlerinde Ankara'da bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nden Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın buluşmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimiyle ilgili Zafer Partisi’nin Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır" açıklaması yapılmıştı. Ümit Özdağ da partisinin bu paylaşımını kendi Twitter hesabından paylaşmıştı. t24