Van Spor'un önceki dönem Asbaşkanı, İş İnsanı Özcan Kara, Kurban Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

İş İnsanı Özcan Kara mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağdır. Bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir. Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde; akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.”