6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Malatya iline İçişleri Bakanlığınca koordinatör Vali olarak atanan Vali Ozan Balcı Van’daki görevine başladı.

Malatya'daki görevini tamamlayarak Van'a dönen Vali Balcı, depremin ilk anından beri bölgede aralıksız çalıştıklarını belirtti. Van heyeti olarak Malatya'da büyük çalışmalara imza attıklarına değinen Vali Balcı“Depremden etkilenen Malatya’da zararların azaltılması, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve hayatın normale dönebilmesi için Vanlı hemşehrilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, çalışanları, gönüllüler, STK’lar ile katkı sunma gayretinde olan her birey ile hayatın her alanına dokunarak koordinasyon içerisinde tüm gücümüzle fedakarca çalıştık. Bu çalışmaya katkı sunan, depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısına ortak olan, emeği geçen Vanlı hemşehrilerimize bundan dolayı müteşekkirim.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeni yaşamlarında iyilik, güzellik ve kolaylıklar diliyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.