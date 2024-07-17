Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Özalp Belediyesi tarafından yapılan İstasyon Aile Destek Merkezi, törenle hizmete açıldı. Özalp Kaymakamlığının da desteklediği İstasyon Aile Destek Merkezi ile kadınlar hem sosyalleşecek hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirecek. Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut merkezin açılışını kurum amirleri ve mahalle sakinlerinin katılım ile gerçekleştirdi.

Merkezin açılışında kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bulu, hizmete açılan Aile Destek Merkezinin Özalplı kadınlara büyük katkı sunacağını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Daha sonra bir konuşma yapan Özalp SYDV Müdürü Abdullah Zengin, “Mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ait olan merkezin inşaatının üçte ikisi Özalp Belediyesi kaynakları, tefrişatı ile toplam 3 milyon 800 bin Türk lirasına mal olan İstasyon Mahallesi Aile Destek Merkezi ilçemize hayırlı olsun.

ADEM projeleri toplumun temel yapı taşı olan aile ile kurumun merkezinde yer alan kadınları desteklemek adına sosyoekonomik, gelişmişlik düzeyi düşük olduğu, toplumsala hayata katılımın zor olduğu, bölgelerde yaşayan kendi imkanları ile sosyal, kültürel, mesleki ve sportif kurslara erişemeyecek olan kadınlar için milli ve manevi değerler ile toplumun değer yargılarını muhafaza etmek üzere psiko sosyal, sosyal kültürel destek ile kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entekrasyonların sağlanması amacıyla faaliyet gösteren merkezlerdir.

Türkiye genelinde 43 idle 330, ilimizde 100 ve açılışını yaptığımız İstasyon Aile Destek Merkezi ile birlikte ilçemizde 4 adet ADEM bulunmaktadır. ADEM’ler bünyesinde ilçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile kuaförlük, aşçılık, dikiş nakış, rölyef, Kur’an kurusu, kilim dokumacılığı, motif ve çizim teknikleri kursu, spor, el sanatları, okuma yazma, yabancı dil, müzik, bilgisayar kursu, tekstil teknolojileri, giyim üretim moda tasarımı gibi birçok alanda kurs düzenlenmektedir.

Ayrıca merkezlerin bünyesinde çocuklarımızın zaman geçirebileceği kreş bulunmaktadır. Merkezime katılan kursiyerlerimize 3 aylık proje sonunda teşvik ödeme yapılacak olup kurslarda kullanılacak olan malzemeler vakfımız tarafından temin edilmektedir” dedi.

