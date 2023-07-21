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Wanhaber / Haber Merkezi

Öz-Sağlık İş Sendikası Van Şube Başkanlığı önünde açıklama yapan Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, sağlık işçilerinin evlerine götürdükleri ekmeğin küçüldüğünü belirterek, geriye dönük ödemelerin yapılmasını talep etti.

Öz Sağlık İş Sendikası Van Şube Başkanı Öznur; “Sizlerin de yakından bildiği üzere sağlık bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık-İş olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçti.

Bu sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi kararının üzerinden de 46 gün geçti. İşçi vefakardır, işçi cefakardır, işçi sabırlıdır, işçi ülkesini, milletini, devletini sever. Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder, bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın ‘canına’ değer.” dedi.

Açıklamanın devamında, “Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik, işçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik.

Önümüz kurban bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık” diyen Öznur, “Vatan görevi diyerek gece gündüz, pandemide-depremde nefes almadan ‘peşin’ çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızı ‘taksit taksit’ istemiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.