Yaklaşık 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin başlamasına sayılı saatler kaldı.

Yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.

Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

Kayıtlı seçmen sayısının 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendiği ve seçim hazırlıklarının tamamlandığı başkent Ankara'da 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday bulunuyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Hatay'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

Görevlilerce vatandaşların oylarını kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu ve kabinler hazır hale getirildi.

Öte yandan, kentte depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2'si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı

Van, Hakkari ve Muş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Van'da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler, sınıflarda vatandaşların oy kullanacağı kabinleri kurdu.

Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

Kentte 712 bin 235 seçmen, 2 bin 462 sandıkta oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Muş

Muş'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar yapıldı.

Görevliler tarafından okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

248 bin 349 kişinin oy kullanacağı Muş'ta, 981 sandık kuruldu.

Vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfı düzenleyen Türkçe öğretmeni Engin Türk, AA muhabirine, hazıklıklar için okula geldiğini söyledi.

Türk, "2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Türk Telekom İlkokulu'nda sandık başkanı olarak görevliyim. Okula gelerek tüm hazırlıkları yaptık. Yarın ki seçime hazırız." dedi.

Bitlis/Hakkari

Bitlis'te sandık başkanları, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflara, oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

Yarın sabah 07.00'den itibaren okullara gidecek seçmenler, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Hakkari'de sandık kurulu başkanlarına teslim edilen sandık ve oy kullanma kabinleri okullara kuruldu.

Kentteki 195 bin 108 seçmen yarın saat 07.00'den itibaren kurulan 662 sandıkta oy kullanabilecek.