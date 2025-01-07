Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te, önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.
ARALIK SATIŞLARINDA REKOR
Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu.
Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 büyüyerek 35 bin 438'e ulaştı.
EN ÇOK SATAN MARKALAR
2024'te en çok otomobil satan marka Renault olurken, onu Fiat ve Volkswagen takip etti. İşte geçen yıl en çok satan 10 marka ve satış adetleri:
1. Renault - 117.919
2. Fiat - 87.126
3. Volkswagen - 74.533
4. Hyundai - 58.499
5. Chery - 57.047
6. Peugeot - 53.886
7. Toyota - 51.936
8. Opel - 45.212
9. Skoda - 43.972
10. Citroen - 43.219
EN ÇOK SATAN MODELLER
Geçen yıl ülkemizde en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan olurken, onu Renault Clio ve Megane modelleri izledi:
Fiat Egea Sedan - 58.983
Renault Clio - 50.891
Renault Megane - 40.077
Toyota Corolla - 31.610
Togg T10X - 30.093
Fiat Egea Cross - 25.958
Chery Tiggo 8 Pro - 22.875
Hyundai i20 - 21.645
Chery Tiggo 7 Pro - 21.272
Nissan Qashqai - 19.132
EN ÇOK SATAN LÜKS MARKALAR
Alman otomobil üreticisi Mercedes'in satışları geçen yıl 40 bin barajını aştı. BMW ise 25 bin 784 adet satış rakamına ulaşmayı başardı. İşte geçen yıl en çok satış yapan lüks markalar:
MERCEDES - 40 BİN 227
BMW - 25 BİN 784
AUDI - 19 BİN 700
VOLVO - 13 BİN 024
CUPRA - 9 BİN 663
LAND ROVER - 2 BİN 974
ALFA ROMEO - 1.255
PORSCHE - 1.203
LEXUS - 816
MASERATI - 276
JAGUAR - 60
BENTLEY - 37
FERRARI - 24
LAMBORGHINI - 22
ASTON MARTIN - 15
ALPINE - 8