Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, sürücüler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü güncellenen Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti tarifesi açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan güncelleme sonrasında, araç sınıflarına göre belirlenen Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti netleşti. İşte detaylar...

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye yükseltildi. Otomobiller için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 290 TL, Bursa Kuzey 380 TL, Manisa Turgutlu 675 TL ve İzmir Çıkış 710 TL olarak belirlendi. Hafif ticari araçlar için ise Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 465 TL, Bursa Kuzey 615 TL, Manisa Turgutlu 1.080 TL ve İzmir Çıkış 1.140 TL olarak güncellendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEME 2024

Araç Sınıfı: 399 TL Araç Sınıfı: 640 TL Araç Sınıfı: 760 TL Araç Sınıfı: 1.005 TL Araç Sınıfı: 1.270 TL Araç Sınıfı: 280 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

Sınıf: 2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den kısa olan araçlar (Otomobil, Kamyonet, Minibüs, Arazi Taşıtı vb.) Sınıf: 2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m'den uzun olan araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) Sınıf: 3 akslı araçlar Sınıf: 4 ve 5 akslı araçlar Sınıf: 6 ve üzeri sayıda aksı olan araçlar Sınıf: Motosikletler