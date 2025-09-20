Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki paylaşımında, ülkede devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, rüzgar hızının zaman zaman saatte 71 kilometreye kadar ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personelle cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor. Antalya/Alanya yangınına ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınlara da değinerek, "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden, Yeşil Vatan'ımızı savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın

Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Antalya

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkanı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.

Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle devam eden çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Bölgede Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personelin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma, emniyet, İHH ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun müdahaleye başlayan hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek oluyor. Bazı vatandaşlar da yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıttı.

Yangın 3 mahallede etkili oluyor

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, geceden bu yana yangınla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangının İspatlı ve Kargıcak mahallelerine de sıçradığını dile getiren Öztürk, "Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da devreye girdi. Ancak rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde büyük ölçüde kontrol altına aldık fakat yangın rüzgarın da etkisiyle Kargıcak Mahallesi'ne doğru kaydı." diye konuştu.

Öztürk, tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını da isteyen Öztürk, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok. Büyük ölçüde ormanlık alan ve seralar zarar gördü. Rüzgar yangının yönünü aniden değiştirebiliyor, bu açıdan vatandaşlarımız da daha dikkatli olmalı." dedi.

Öte yandan evlerini boşaltan vatandaşlar, hayvanlarını da traktörlere ya da kamyonetlere bindirerek daha güvenli bölgeye taşıyor.

Kontrol altına alındı

Vali Şahin, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki orman yangını sayısının 2 günde 25'i geçtiğini belirtti.

Aksu'daki yangının kritik bir noktada çıktığını kaydeden Şahin, "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Alan dardı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Şahin, yangınların insan hareketlerinden çıktığını vurgulayarak, "Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahaleler sürüyor

Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.

Yangın bölgesi dronla görüntülendi

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel gün boyu yangına müdahalede bulundu. Güneşin batmasıyla hava araçları görevlerini tamamladı.

Çok sayıda orman ekibi, dağlık alana yayılan yangını söndürmek için gece çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

Köyceğiz ilçesinin Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.

Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Köyceğiz'de orman yangınından etkilenen kaplumbağayı UMKE ekibi kurtardı

Akköprü Mahallesi'nde yangına destek için giden Muğla UMKE ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa fark etti. Bitkin düştüğü ve vücudunda yanıklar oluşarak susuz kaldığı anlaşılan kaplumbağaya yardım için ekip harekete geçti.

Orman yangınında UMKE ekiplerce kurtarılan kaplumbağa, bölgede güvenli alana getirildi.

UMKE ekipleri tarafından bir süre su verilen ve üzerine su dökülen kaplumbağaya yanıkları için krem tedavisi uygulandı.

Kaplumbağa daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilecek.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Adana

Sarıçam ilçesinin Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürü Karacabey'den söndürme çalışmaları süren orman yangınlarına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, sabah saatlerinde rüzgarın çok şiddetli esmesi ve zaman zaman yön değiştirmesinin hem hava ekipleri hem de kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

An itibarıyla hava araçlarının da çalıştığını dile getiren Karacabey, "Sahada bulunan 56 arazöze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden yönlendirdiğimiz 32 arazözümüz de an itibarıyla yolda. Toplam 88 arazöz, tabi bu sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün araçları. Bunun yanında diğer kamu kuruluşları ve belediyeleri ait araçlar da sahada. Arazinin bazı kısımlarının çok sarp ve engebeli olması ekiplerin hareketini kısıtlayan bir durum. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ekipleri de tehdit eden bir duruma gelebiliyor. Bu işimizi zorlaştıran bir durum fakat önümüzdeki saatler itibarıyla rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini bekliyoruz. İnşallah daha etkili bir şekilde müdahale etmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Alanya'daki yangın

Alanya'da da devam eden büyük bir yangın olduğunu belirten Karacabey, "Orada da yangının devam ettiği kısım, yerleşim yerleriyle iç içe. Alanya'da yerleşim yerleri başta olmak üzere yangının bir an önce kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor." ifadesini kullandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Muğla'da dünden bu yana 8 orman yangını çıktığını bunun 6'sının söndürüldüğünü söyledi.

"Tüm birimlerimiz canla başla çalışıyorlar"

Milas Kıyıkışlacık ile Köyceğiz'de yangınların sürdüğünü aktaran Akbıyık, "Köyceğiz en büyük ve şiddetli olanı. Tüm birimlerimiz canla başla çalışıyorlar. 1 gün süreyle Milas ve Köyceğiz’de 5 okulumuzu tatil ettik. Köyceğiz’deki Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerimizde 169 haneyi güvenli alana aldık, yaklaşık 572 vatandaşımızı tahliye ettik. Yine 855 küçükbaş 460 büyükbaş hayvanı da güvenli alanlara taşıdık. İlk belirlemelerimize göre 1 ev, 2 ahır yangından etkilendi, maalesef 10 küçükbaş telef oldu." diye konuştu

Yangınlara müdahale için çevre il ve ilçelerden de çeşitli destekler sağlandığını anlatan Akbıyık, özel sektör sivil toplum kuruluşları ve belediyelere destekleri için teşekkür etti.

Akbıyık, Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz ve su tankeri, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopterle havadan müdahalenin devam ettiğini kaydetti.

"Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor

Bölgede sürekli yön değiştiren şiddetli bir rüzgarın hakim olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Bu da zaman zaman hava araçlarımızın çalışmasının etkiliyor. İnşallah yerleşim yerlerimize girmeden yangını önlemek için devletimiz tüm imkanlarıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor."