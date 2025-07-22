Tatil alışverişlerini e-ticaretten yapmayı tercih eden tüketiciler sektöre hareketlilik katarken mayıs-haziran döneminde en yüksek artış ise mayo, pareo, deniz şortu, deniz gözlüğü ve çocuklar için oyun havuzu gibi temel yazlık ürünlerde gerçekleşti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaz mevsiminin başlaması ve tatil planlarının hız kazanmasıyla birlikte, e-ticaret platformlarında mevsimsel ürün gruplarına yönelik talepte belirgin bir artış yaşandığını bildirdi.

Açık hava aktivitelerine yönelim, şehir dışı seyahatlerdeki artış ve sıcaklıkların yükselmesi gibi etkenlerin tüketicilerin alışveriş tercihlerini doğrudan etkilediğine işaret eden Çevikoğlu, şunları söyledi:

"Bu dönemde özellikle deniz ve havuz ürünleri öne çıkıyor. Şişme havuzlar, deniz yatakları, yüzücü gözlükleri, çocuk kollukları, deniz simitleri, plaj çadırları, bahçe mobilyaları, taşınabilir soğutucular ve benzeri ürünler sezonun en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Tüketicilerin bu ihtiyaçlarını çevrim içi kanallar üzerinden karşılamaya yönelmesi hem satış adetlerinde hem de ürün çeşitliliğinde artışı beraberinde getiriyor. Üreticiler, özellikle aile kullanımına yönelik ürünlerde güvenlik, fonksiyonellik ve estetik açısından daha fazla seçenek sunmaya başladı. Artan kullanıcı ilgisi yalnızca tatil bölgeleriyle sınırlı kalmıyor, şehir yaşamına entegre edilen çözümler de öne çıkıyor. Balkon ve bahçelere uygun kompakt havuzlar, fonksiyonel bahçe mobilyaları, katlanabilir şezlonglar ve UV korumalı şemsiyeler gibi ürünler, şehirde kalan bireyler için konforlu ve erişilebilir serinleme imkanları sunuyor. Ailelerin otel tatilleri yerine kişisel alanlarında konfor arayışına yönelmesi, bu ürün grubuna olan talebi yılın belirli dönemlerinde kayda değer ölçüde artırıyor."

"Yaz aylarında kişisel bakım ürünlerine olan ilgi de dikkati çekici"

Çevikoğlu, yaz aylarında kişisel bakım ürünlerine olan ilginin de dikkati çekici olduğuna işaret ederek, güneş koruyucular, güneş sonrası losyonlar, saç bakım ürünleri ve suya dayanıklı kozmetiklerin hem sağlık hem konfor açısından yaz mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi.

"Bu ürün grubu, özellikle tatil öncesi hazırlıklarını çevrim içi kanallardan tamamlamak isteyen kullanıcılar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor." diyen Çevikoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yazlık giyim ve tekstil ürünleri de sezon boyunca canlılığını koruyor. Mayo, bikini ve deniz şortları gibi plaj ürünlerinin yanı sıra tişört, şort, yazlık gömlek, plaj havlusu ve sandalet gibi tamamlayıcı ürünlerde de yüksek talep gözlemleniyor. Bu kategoride hem mevsimsel yenilenme ihtiyacı hem de estetik tercihler belirleyici oluyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinleme çözümleri de öncelikli alışveriş kalemleri arasında yer alıyor. Vantilatör, klima ve taşınabilir soğutucular, özellikle sıcak iklim kuşaklarında öne çıkan ürün gruplarından. Farklı bütçe ve yaşam alanlarına hitap eden bu ürünlerin e-ticaret üzerinden temin edilebilirliği, satın alma kararlarını kolaylaştırıyor. Yaz sezonuna yönelik çevrim içi alışverişlerde, özellikle kişisel bakım, plaj giyimi ve yazlık aksesuar gibi kategorilerde kadın kullanıcıların daha etkin olduğu gözlemleniyor. Bu ürün gruplarında dış görünüm, konfor ve sağlık odaklı tercihler ön planda olduğu için kadın tüketiciler alışveriş davranışlarında belirleyici bir rol üstleniyor. Serinleme ve teknik donanım kategorilerinde ise erkek kullanıcıların daha fazla tercih eğiliminde olduğu görülüyor."

"Kullanıcı profili genellikle aktif yaşam süren, planlı, şehirli bireylerden oluşuyor"

Çevikoğlu, yaz döneminde alışveriş yapan kullanıcı profilinin genellikle aktif yaşam süren, planlı, şehirli bireylerden oluştuğunu belirterek, özellikle genç yetişkinler ve orta yaş grubunun, tatil hazırlıklarını önceden planlayan ve ürün seçiminde hem fonksiyonel hem de estetik unsurları gözeten bir tüketici kitlesi olarak öne çıktığını aktardı.

Lojistik altyapının gelişimi ve teslimat hizmetlerinin hızlanmasının, büyük hacimli sezonluk ürünlerin de kolaylıkla erişilebilir olmasını sağladığını aktaran Çevikoğlu, "Tüketiciler artık şişme havuzdan güneş koruyucuya, vantilatörden plaj çantasına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine yalnızca birkaç tıklamayla ulaşabiliyor. Yaz sezonu, e-ticaretin esneklik, çeşitlilik ve erişilebilirlik gibi güçlü yönlerinin en yoğun şekilde ortaya çıktığı dönemlerden biri olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Deniz ve havuz ürünleri satışında iki kat artış yaşandı

Trendyol'dan verilen bilgiye göre, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuz ürünlerine olan ilgide belirgin bir artış gözlendi.

Mayıs-haziran ayları arasında bu kategorideki satışlar yaklaşık iki katına çıkarken, en yüksek artış ise mayo, pareo, deniz şortu, deniz gözlüğü ve çocuklar için oyun havuzu gibi temel yazlık parçalarda gerçekleşti.

Bu dönemde çevrim içi alışverişte kullanıcıların en fazla yöneldiği ürün grupları arasında yazlık giyim ve plaj ürünleri öne çıktı.