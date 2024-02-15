Dünyanın 4 aydır yakından takip ettiği İsrail-Filistin savaşının küresel çapta etkileri devam ediyor.

Savaşın en büyük etkisi enerji piyasasına oldu.

Petrol arzının sekteye uğramasıyla akaryakıt fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanmaya başladı.

Sürücülerin de yakından takip ettiği fiyatlar bir iniyor bir çıkıyor...

Benzine üst üste iki zam

Şubat ayının başından bu yana benzin grubuna 2 kez zam geldi. İlk olarak litre satış fiyatına 2 liralık zam yapıldı.

Ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam geldi.

Motorinde rekor artış

Motorin grubunda da zam kaçınılmaz oldu.

Hafta başında motorin grubuna 2 lira 56 kuruşluk bir zam yapıldı ve güncel fiyatı adeta rekor kırdı.