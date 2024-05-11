Onaylı randevu nasıl iptal edilir?

Onaylı Randevu Sistemi'nde randevu iptal işlemi, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İptal işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

"www.mhrs.gov.tr" internet sitesine veya mobil uygulamaya giriş yapın. Randevu iptali için gerekli olan kimlik doğrulama adımlarını takip edin. Randevu geçmişi veya randevu detayları bölümüne gidin. İptal etmek istediğiniz randevuyu seçin. Randevu iptali için ilgili seçeneği seçin ve onaylayın. İptal işlemi başarılı bir şekilde tamamlandığında, randevu iptal edilmiş olacaktır. Ayrıca, ALO 182 çağrı merkezini arayarak da randevu iptali yapabilirsiniz.

Randevuların iptal edilmesiyle boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak ve talepte bulunan hastalara öncelik verilecektir. Onaylı randevu sistemine ilişkin daha fazla bilgi ve sorularınız için Sağlık Bakanlığı'nın resmi kanallarından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.