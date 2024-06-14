Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2022'de 505 bin 269 iken 2023'te yüzde 4,1 yükselerek 525 bin 814 olarak belirlendi. Ölen kişilerin yüzde 53,9'unu erkekler, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022'de binde 5,9 iken 2023'te binde 6,2'ye yükseldi.

Kaba ölüm hızı en yüksek il, 2023'te binde 18 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak olurken, bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3 ile Batman ve Van izledi.

6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023'te yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı geçen yıl yüzde 12,3 oldu. Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı 2022'de yüzde 3,9 olarak hesaplanmıştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 42,4'ünün iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 24,1'inin diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı belirlendi. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2023'te dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 50,2 ile Çanakkale oldu. Bu ili yüzde 45,6 ile Kırşehir, yüzde 44,7 ile Balıkesir, yüzde 43 ile Kırıkkale izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en düşük iller ise yüzde 10,9 ile Adıyaman, yüzde 12,6 ile Hatay, yüzde 13,5 ile Kahramanmaraş, yüzde 27,8 ile Kilis şeklinde sıralandı.

Bebek ölüm hızı binde 10 oldu

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 29,2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 7,7'sinin kolonun kötü huylu tümörü ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2023'te iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranı en yüksek il yüzde 22 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 21 ile Ardahan, yüzde 20,9 ile Erzurum, 20,6 ile Van izledi.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranı en düşük iller ise yüzde 3,4 ile Adıyaman, yüzde 3,5 ile Hatay, yüzde 4,1 ile Kahramanmaraş, yüzde 8,8 ile Gaziantep olarak tespit edildi.

Bebek ölüm sayısı, 2022'de 9 bin 555 iken 2023'te 9 bin 575'e yükseldi. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022'de binde 9,2 iken 2023'te binde 10'a çıktı.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022'de binde 11,2 iken 2023'te binde 14,5 oldu.