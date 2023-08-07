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WanHaber – ÖZEL

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk olgunlaşma enstitüsü olma özelliği taşıyan ve Anadolu’da yaşamış medeniyetlerin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kıyafet ve takılarını günümüzün yeniliklerine uyarlayarak aktaran Van Olgunlaşma Enstitüsü, biri dokuma, biri takı ile ilgili olmak üzere iki büyük markayı tanıtmaya hazırlanıyor.

Wanhaber’e yaptığı özel açıklama ile iki ayrı markayı önümüzdeki günlerde tanıtacaklarını belirten Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, “Markalarımızdan biri dokumayla alakalı, biri de takı ile ilgili olacak ama tamamen Van’ı yansıtan öğelerden oluşacak” diye aktardı.

“AMACIMIZ; GEÇMİŞİ, YENİLİĞE EZDİRMEDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK”

Markaların hazırlık aşamasında olduğunu belirten Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, bakanlıktan çıkacak onaydan sonra defile ile markaları tanıtacaklarını kaydetti.

Van’a ses getiren bir proje ile uluslararası piyasada büyük öneme sahip iki markanın hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini kaydeden Evliyaoğlu, “Osmanlıca belgelerde Van’ın Gevaş ilçesinde “Şepik” adı verilen bir kumaş bulunuyor. Bu kumaşın gej dokuma denilen bir yöntemle üretimi yapılıyor.

Ürün formatı konusunda bahsedecek olursam da Van’da ve civar bölgede tercih edilen coğrafi sınırın yöresel kıyafetleri oluyor. Tabii bu kumaşın yapımında kullanılan kumaş keçi tiftiğinden üretiliyor. Kırkılan yünlerin değerlendirilmemesi şu an büyük bir sorun, bizler atıl durumundaki Norduz koyun yünü ve tiftik keçisinin yününü karıştırarak yeni bir kumaş yapıyoruz ve bu kumaş üretimine istinaden belirli kurumlarla temas halinde olmayı sürdürmek istiyoruz.

Bununla ilgili olarak ise belirli toplantılar sonucu ortak istişare ile projeyi ilerletmek istiyoruz. Markalarımız konusunda şu an bakanlığımızdan izin bekliyoruz, Van’da büyük ses getirecek bir çalışma olacak, büyük bir defileyle taçlandırmak istiyoruz açıkçası.

Ses getirecek bir çalışma bölgeye de faydası şu olacaktır; dokuma kumaş üretilirse dış satımı çok yüksek, ihracatı yüksek olur. Bunun da hem şehrin gelişimine hem de insanların ev ekonomisine çok büyük bir katkısı olacak. Bizim gayemiz geçmiş, unutulmuş kültürü yeniliğe ezdirmeden gün yüzüne çıkarmak” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’yla koordineli çalıştıklarını ifade eden Neşe Evliyaoğlu, önümüzdeki günlerde markaları tanıtacaklarını kaydetti.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci