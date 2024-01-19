Tahmini Okuma Süresi: dakika

19 milyondan fazla öğrenci bugün yarıyıl tatiline çıkacak.

Böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermiş olacak.

Karnelerini alacak olan öğrenciler, derslere iki haftalığına ara verecek ve dinlenip eğlenerek vakit geçirecek.

5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak

Ders zili 5 Şubat Pazartesi günü yeniden çalacak. Öğrenciler için ikinci dönem başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 5 Nisan'da

5 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

LGS 2 Haziran'da, YKS 8-9 Haziran'da

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı olacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.